За даними КВУ, саме цей мікроавтобус міг здійснювати підвезення виборців до дільниці на користь одного з кандидатів.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють, що в Краматорську невідомі пейнтбольними кулями з фарбою обстріляли авто біля виборчої дільниці.

Читайте такожУ містах України проходить другий тур місцевих виборів (онлайн-трансляція)

Як повідомляється на сторінці КВУ у Facebook, близько 12:30 біля виборчої дільниці №140983 невідомі особи обстріляли пейнтбольними кулями з фарбою автомобіль "Газель", що стояв біля будівлі, де розміщується дільниця.

Водій повідомив про цей випадок в поліцію.

Спостерігачі КВУ зазначають, що саме цей автобус міг здійснювати підвезення до виборчої дільниці на користь одного з кандидатів.

Вибори в Україні

Сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи