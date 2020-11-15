В Одесі невідомий "замінував" приміщення територіальної виборчої комісії.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.
Читайте такожУ містах України проходить другий тур місцевих виборів: явка не перевищує 15% (онлайн-трансляція)
Як повідомляється, на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косівська замінована. Наразі там розміщується територіальна виборча комісія.
Наразі на місце події скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.
Як повідомив УНІАН представник однієї з політсил, правоохоронці прибули на Косівську після 15:30. За його словами, до їхнього приїзду біля входу в будівлю було кілька десятків молодих чоловіків.
«Хлопці спортивної статури, в масках, зокрема медичних. На контакт не йдуть, на питання - хто вони і звідки - не відповідали», - сказав представник політичної партії, зазначивши, що, коли прибули правоохоронці, невідомі відійшли від входу в будівлю.
Крім того, за його словами, в цьому ж будинку на Косівській розташована виборча дільниця, і роботу її не припинили.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Вибори в Україні: на дільницях не вистачає скриньок та кабінок для голосування
- Спостерігачі озвучили перші дані щодо явки у другому турі виборів міських голів
- В Одесі через конфлікт виборча дільниця відкрилася на годину пізніше: поліція завела справу (фото)
- "Карусель" у Краматорську та незаконні бігборди в Херсоні: спостерігачі відзвітували про порушення на виборах (фото)
- Низька явка та демонстрація бюлетенів: як проходить другий тур виборів у містах (інфографіка)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram