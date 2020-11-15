На місце спрямовані кінологи та вибухотехніки.

В Одесі невідомий "замінував" приміщення територіальної виборчої комісії.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

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Як повідомляється, на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косівська замінована. Наразі там розміщується територіальна виборча комісія.

Наразі на місце події скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Як повідомив УНІАН представник однієї з політсил, правоохоронці прибули на Косівську після 15:30. За його словами, до їхнього приїзду біля входу в будівлю було кілька десятків молодих чоловіків.

«Хлопці спортивної статури, в масках, зокрема медичних. На контакт не йдуть, на питання - хто вони і звідки - не відповідали», - сказав представник політичної партії, зазначивши, що, коли прибули правоохоронці, невідомі відійшли від входу в будівлю.

Крім того, за його словами, в цьому ж будинку на Косівській розташована виборча дільниця, і роботу її не припинили.

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Автори: Катерина Лиманська, Лариса Козова