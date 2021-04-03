Рятувальники розбирають завали. Наразі інформація про потерпілих не надходила.

У Солом'янському районі Києва 3 квітня стався вибух газу у приватній садибі, триває рятувальна операція.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, внаслідок інциденту зруйновано гаражний бокс, пошкоджено паркани та стіни прилеглих будинків. На місці працюють слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники профільних служб. Інцидент стався в Жулянах на вулиці Карла Маркса.

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"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса пролунав вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту зруйновано гаражний бокс, пошкоджено паркани та стіни сусідніх помешкань. За попередньою інформацією, вибух відбувся під час встановлення газового обладнання.

"На даний час подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події у Солом’янському управлінні поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація", - повідомили у поліції.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", ситуацію прокоментував прес-офіцер ДСНС у Києві Олександр Макушенко: "До нас надійшло повідомлення, що в гаражі двоповерхової будівлі стався вибух газової суміші. На щастя ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею було пошкоджено автомобіль, який стояв поруч, і житловий будинок навпроти гаражу, а також паркан. Ми опитали свідків, вони кажуть, що в будинку нікого не було. Але ми працюємо до кінця, щоб переконатися, що під плитами ніхто не лежить".

За інформацією журналістів, під завалами знаходиться кілька газових балонів, їх збираються дістати за допомогою вантажної техніки, щоб уникнути ймовірних додаткових ризиків.

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Автор: Вікторія Гордієнко