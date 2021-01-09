За попередньою інформацією, вогонь нібито уже загасили.

Поблизу Лубен Полтавської області через розгерметизацію вибухнув магістральний газогін. Вибух був такої сили, що його чули за кількадесят кілометрів. Після цього розпочалася пожежа.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, через вибух близько десятка населених пунктів залишилися без газу.

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За попередньою інформацією, вогонь нібито уже загасили. За словами журналіста, діаметр труби - метр, а довжина - приблизно 20 метрів.

"Наразі без газопостачання залишилося близько 1,5 тисячі абонентів Оржицького району. Після виникнення цієї аварійної ситуації було піднято увесь штат аварійних служб нашого підприємства та направлено на роботу із населенням для унеможливлення аварійних ситуацій із населенням" - сказав заступник керівника "Лубнигаз" пан Єгор.

З його слів, газопостачання відновлять, щойно "Укртрансгаз" під'єднає ГАЕС до резервної гілки. Після цього всім абонентам відновлять постачання газу.

На місці подій видно, як ще горить вогонь. За словами журналіста, це догоряє газ з магістралі.

Вибух під Полтавою: що сталося

9 січня поблизу села Халепці Лубенського району стався вибух з подальшим горінням на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. За оперативною інформацією відбулася розгерметизація магістрального газогону

Оператор газотранспортних систем України заявив, що аварія не загрожує транзиту газу.

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Автор: Андрій Василюк