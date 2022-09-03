Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, у тому числі чотирьох дітей.

Розпочато розслідування за фактом поранення дітей у Чернігові на виставці зброї.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора у Facebook.

Згідно з інформацією, кримінальне провадження відкрите за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю і боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

"Наразі потерпілі перебувають в лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень. На даний час триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів. Вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР.

Як повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, внаслідок вибуху боєприпасу "четверо дітей та четверо дорослих отримали поранення". Одна дитина в лікарні у тяжкому стані. Всі інші після амбулаторного огляду перебувають вдома.

"Закликаю слідство якнайшвидше встановити і притягнути винних до відповідальності. Як і тих, хто дозволив проведення такої виставки",- написав Атрошенко.

У прес-службі Чернігівської міської ради заявили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення.

У прес-службі міськради повідомили, що, за попередньою інформацією, здетонував протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків - новобудову в цьому мікрорайоні. Водночас місцеві ЗМІ інформували, що вистрелив протитанковий гранатомет, коли хлопчик, який прийшов на виставку, взяв його у руки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернігові під час виставки боєприпасів, що проходила у центрі міста - на Валу, о 13.30 здетонував один із снарядів.