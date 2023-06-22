Правоохоронці відразу ж кинулися евакуювати людей.

Київські поліцейські, які першими прибули на місце вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі столиці, показали, що відбувалося на місці інциденту. Правоохоронці відразу ж кинулися виводити людей з будівлі.

Кадри, зняті на бодікамери патрульних, опублікувало Міністерство внутрішніх справ України. На відео чітко видно, що правоохоронці відразу ж огородили місце події і почали евакуювати мешканців будинку.

Крім того, поліцейські почали встановлювати власників авто, припаркованих у дворі, щоб розчистити проїзд для автомобілів рятувальників і швидкої допомоги. Також поліцейські допомагали співробітникам ДСНС евакуювати кілька постраждалих, поки пожежники боролися з вогнем.

Вибух у багатоповерхівці Києва - що відомо

У ніч на 22 червня на вулиці Малишко у Києві стався потужний вибух. За попередніми даними, вибухнув газ на 7 поверсі 16-поверхівки, в результаті повністю зруйновані чотири квартири, а ще не менше шести постраждали. Повідомляється, що три людини загинули і п'ятеро постраждали.

У Нацполіції також назвали можливою причиною вибуху витік газу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 "порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей" Кримінального кодексу.

У свою чергу АТ "Київгаз" повідомили, що до них не надходили скарги на газопостачання або стану газового обладнання.

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