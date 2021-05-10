Бортпровідники пересадили конфлікту пару і повідомили поліцію.

Між туристами, які прямували з Києва в Домініканську Республіку (рейс Борисполь – Ла Романа), сталась сутичка, унаслідок якої одна з жінок отримала легкі травми.

Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)Про інцидент в Instagram повідомив столичний блогер Андрій Трушковський, який летів разом з постраждалою парою Юлією та її чоловіком Костянтином.

Конфлікт стався у літаку компанії Azur Air, коли Костянтин вирішив відсунути крісло, що не сподобалось парі пасажирів позаду.

«Костя з Юлею спали. Дитина позаду почала бити по сидінню Юлі. Костя попросив, щоб вона (дитина – ред.) цього не робила. Коли Костя встав і пішов до туалету, повернувся й сів на своє крісло, він його відкинув (це є у будь-якому літаку), і жінка не Костю почала дубасити, а Юлю, яка спала, ху*рити їй крісло: «Ви, с*ки, стерви». А потім подряпала обличчя, погризла руку і відкусила ніготь», – заявив блогер.

Бортпровідники пересадили конфлікту пару і повідомили поліцію. Проте правоохоронці по прильоту попросили туристів вирішити питання самостійно.

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Автор: Яна Ставська