Зловмисника, причетного до викрадення дівчинки, вже затримали, поділилися правоохоронці.

Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку поліцейські розшукали на Хмельниччині.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що інформація про зникнення дев’ятимісячної доньки надійшла до поліції від 34-річної жительки Львова 23 жовтня.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки – 31-річний житель Тернопільської області.

Читайте такожПосадили в автівку та зникли: на Київщині родичі "викрали" хлопчика з ліцею (фото)До розшуку дитини були залучені оперативники кримінальної поліції, співробітники ювенальної превенції та інших підрозділів поліції Львівщини, а також правоохоронці Хмельницької та Тернопільської областей.

Зазначається, що зранку 25 жовтня дитину та чоловіка, причетного до її викрадення, виявили у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Зловмисника затримали, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики.

Вирішується питання про поміщення дитини до спеціалізованого медзакладу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере запобіжний захід чоловіку, причетному до викрадення дитини.

Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці повідомили, що пропала малолітня мешканка Львова – Вікторія Нечаєва, 05.01.2021 р.н. У поліцію зазначали, що дівчинку міг викрасти колишній співмешканець матері дитини – Юрій Лукач, 22.04.1990 р.н. Копи з’ясували, що чоловік – мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області.

Автор: Світлана Макринська