У Києві двоє чоловіків спробували викрасти хлопця, який прийшов на побачення з дівчиною.
Читайте такожПід Одесою "залицяльник" викравши дівчину і погрозами примушував її статі його парою (фото, відео)Про це повідомляється на Facebook-сторінці Патрульної поліції Києва.
Зазначається, що в поліцію звернулися очевидці того, як у Святошинському районі двоє чоловіків б'ють хлопця та намагаються заштовхнути його в автомобіль Toyota.
Патрульні виїхали на місце подій та затримали нападників.
Потерпілий розповів поліцейським, що познайомився з дівчиною у соціальній мережі та домовився про побачення, проте замість неї на зустріч прийшли двоє невідомих чоловіків, які почали погрожувати вивезти його за місто.
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