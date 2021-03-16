У Києві намагалися викрасти хлопця / фото facebook.com/kyivpatrol

У Києві двоє чоловіків спробували викрасти хлопця, який прийшов на побачення з дівчиною.

Читайте такожПід Одесою "залицяльник" викравши дівчину і погрозами примушував її статі його парою (фото, відео)Про це повідомляється на Facebook-сторінці Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що в поліцію звернулися очевидці того, як у Святошинському районі двоє чоловіків б'ють хлопця та намагаються заштовхнути його в автомобіль Toyota.

Патрульні виїхали на місце подій та затримали нападників.

Потерпілий розповів поліцейським, що познайомився з дівчиною у соціальній мережі та домовився про побачення, проте замість неї на зустріч прийшли двоє невідомих чоловіків, які почали погрожувати вивезти його за місто.

У Києві намагалися викрасти хлопця / фото facebook.com/kyivpatrol

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Автор: Катерина Шварц