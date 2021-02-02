У Голосіївському районі Києва дівчинка випала з балкона багатоповерхівки.
Читайте такожУ Харкові зоомагазин залило окропом: багато тварин загинулиПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.
О 16:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Михайла Максимовича.
На виклик виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального й Головного управлінь поліції, інспектори ювенальної превенції та лікарі.
За попередньою інформацією, дівчинка 2007 року народження впала з балкона 17-го поверху. Неповнолітня загинула на місці.
Подія зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після встановлення усіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.
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