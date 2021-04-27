Хлопець скоїв самогубство на своєму подвір’ї.

У Кіровоградській області через два дні після повернення з армії застрелився 20-річний військовий Владислав Юзвик.

Про це розповів сільський голова села Свердликове Голованівського району Василь Бовкун, повідомляє "Суспільне".

"Застрелився нібито через борги. Його шантажував чи обманював товариш по службі. Нібито, Владислав відправив йому понад 20 тисяч гривень. Хлопець був неодружений, за два дні до самогубства повернуся з армії", – заявив Бовкун

У Юзвика залишилися батько, мати, брат та сестра. Він був найстаршою дитиною у сім'ї.

Читайте такожЧоловік намагався спалити себе живцем на Івано-ФранківщиніЯк йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин", Владислав залишив прощальне відео, а на сторінці в Instagram – пост. У ньому він розповів, що колишній товариш зі служби Іван виманив у нього 25 тисяч гривень.

"Тепер у мене п'ять кредитів, які моя сім'я не в змозі повернути", – написав Юзвик.

"Я вже тиждень не сплю. Не можу нічого нормально сприймати. Їде дах. Це все через нього. Він більше ніж три місяці не повертає мені гроші. Виманив більше ніж 20 тисяч, з кожним разом усе більше і більше вимагає", – розповідав хлопець у передсмертному відео.

Як повідомляють журналісти, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства".

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Автор: Ольга Робейко