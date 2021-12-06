Хлопець з вогнепальним пораненням лівої частини обличчя потрапив до лікарні.

На Херсонщині поліцейські розслідують отримання вогнепального поранення 14-річним хлопцем на полюванні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, в суботу ввечері до поліції Херсонщини від медпрацівників надійшло повідомлення про госпіталізацію 14-річного хлопця.

Начальник територіального підрозділу поліції смт Каланчак Юрій Прядко зазначає: "Близько 17:30 в поліцію зателефонувала медпрацівник. Жінка повідомила, що в лікарню м. Скадовська доставляється 14-річний житель району з вогнепальним пораненням лівої частини обличчя".

В поліції зазначають, що згодом хлопець із районної лікарні був госпіталізований у дитячу обласну лікарню, де йому зробили операцію.

Потерпілий розповів поліції, що перебував на полюванні разом із 28-річним дядьком. "Дорослий мисливець під час засідки побачив, як злітає качка, направив рушницю в її бік, став супроводжувати її під прицілом за напрямком льоту та здійснив постріл. Однак, в цей час на лінії вогню опинився неповнолітній племінник, який в результаті отримав кілька дробин в ліву частину обличчя", - сказано в повідомленні.

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В поліції зазначають, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" та ст.264 ККУ "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів". При цьому повідомляють, що "дядько під час полювання знаходився в тверезому стані та зброя офіційно зареєстрована".

В повідомленні сказано, що на час досудового розслідування рушниця вилучена та направлена на дослідження. Поліція встановлює усі обставини події. Розслідування перебуває на контролі керівництва обласного главку поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив свого товариша.

Автор: Надя Пришляк