Чоловіка визволили та госпіталізували, він був дуже виснаженим.

У Дніпрі з пенсіонером трапилася дуже сумна ситуація. Дідусь впав за диван та застряг. Він не міг вилізти та три дні чекав на допомогу, увесь цей час він жив без води та їжі.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Дніпропетровської області у Facebook.

Так, патрульні прибули на виклик до однієї з квартир будинку на вулиці Панікахи. Правоохоронців викликав племінник літнього чоловіка, який там живе. Родич дідуся розповів, що він вже три дні не може поговорити з ним, бо той не виходить на зв'язок. У племінника не було ключів від оселі чоловіка, тож він виламав замок на дверях.

"Поліцейські разом із заявником пройшли всередину. В одній із кімнат, за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг і не міг самостійно підвестися", - розповіли у поліції.

Читайте такожУ центрі Одеси вночі пенсіонерку кинули у сміттєвий бакБідний дідусь не міг вилізти, тому поліцейські відтягнули диван та допомогли пенсіонеру. Чоловік був дуже виснаженим, адже три дні він жив без води та їжі, тому копи викликали медиків. Швидка допомога госпіталізувала дідуся.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині 23-річний хлопець до смерті побив пенсіонерку табуреткою і забрав телевізор.

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