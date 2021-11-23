Смертельна аварія в Києві трапилася на бульварі, розташованому в Дніпровському районі, дізналися журналісти.

У Дніпровському районі Києва автомобіль Lexus збив на смерть старшого лейтенанта поліції, інспектора управління кримінального аналізу Головного управління Нацполіції у столиці Ярослава Вікторова, який народився у 1996 році.

Смертельна ДТП в Києві трапилася за адресою бульвар Перова, 21, йдеться у Telegram-каналі Kyiv Operativ.

За його даними, під час аварії коп був не при виконанні службових обов’язків.

Читайте такожВ Києві за жорстоке вбивство затримали чоловіка"…Перед наїздом у Ярослава виник конфлікт із двома невідомими чоловіками. За неперевіреною поки інформацією – начебто через відкрите заволодіння телефоном", – йдеться у повідомленні.

В поліції поки не повідомляли про смертельну аварію у столиці, в результаті якої загинув правоохоронець.

У мережі показали фото з місця ДТП. На знімках видно, що іномарка опинилася на даху.

Раніше стало відомо, що у місті Рубіжне Луганської області на території адмінбудівлі знайшли вбитим молодого співробітника поліції. Пізніше з’ясувалося, що копа вбив його колега. Підозрюваного затримали.

Журналісти дізналися, що вбито 24-річного поліцейського Олександра Фахруддінова. За непідтвердженими даними, можливий вбивця – Станіслав Шевцов.

Автор: Екатерина Присяжнюк