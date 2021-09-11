Причини інциденту не повідомляються.

Вибух прогримів на нафтобазі в окупованому Донецьку. Інцидент стався 11 вересня.

Про це повідомляє військовий офіцер Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.

Попередньо, вибух прогримів на нафтобазі в Кіровському районі міста. При цьому окупанти повідомляють, що на місці події працюють спецслужби. Причина вибуху не повідомляється.

Водночас опубліковано відео з місця інциденту. На кадрах видно, як в небо підіймається стовп вогню і чорного диму.

Читайте такожПостраждалі від вибуху на заводі під Києвом розповіли подробиці трагедії (відео)Як раніше повідомляв УНІАН, бойовики на Донбасі били по селищу Трьохізбенка у Луганській області. В результаті обстрілу пошкоджено житловий п'ятиповерховий житловий будинок.

Бойовики били по селищу майже півгодини. Найбільше постраждали нижні поверхи, а один зі снарядів вибухнув прямо під вікном квартири одного з мешканців, коли чоловік зайшов з балкона на кухню. Чоловік встиг прикрити дружину від осколків скла.

Фахівці обстежили будинок після обстрілу. Вони з'ясували, що секції панельного будинку змістилися і ще один удар артилерії можуть не витримати.

Автор: Анастасія Горбачова