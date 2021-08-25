Ймовірний винуватець аварії перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців і з підозрою.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів на дорозі Борислав-Дрогобич у Львівській області загинули троє людей, ще семеро постраждали.

Деталі смертельної ДТП повідомляються в сюжеті ТСН.

Зараз потерпілі перебувають у важкому стані з переломами та пошкодженнями внутрішніх органів. Їхні батьки кажуть, що аварія сталася через те, що 19-річний лихач в'їхав у таксі. Його пасажирами були двоє хлопців і троє дівчат. Усі вони дружили, були родичами та їхали додому з концерту в Бориславі. На шаленій швидкості в них в'їхало авто, яке до цього опинилося на зустрічці. Удар перетворив обидва авто на металобрухт. Загинули водій таксі та двоє пасажирів - 40-річний чоловік, 16-річна дівчина та 20-річний юнак відповідно.

"Вони всі разом були на концерті, замовили собі таксі і їхали додому, ще лишилося додому 4 кілометри", - розповідає мати постраждалого.

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У ймовірного винуватця ДТП підтвердили алкогольне сп'яніння. Швидкість, з якою він їхав, перевищувала 140 кілометрів на годину. Зараз він теж у лікарні, але вже під конвоєм.

"Спідометр в того дурня зупинився на 140, в нашого Славіка він ніколи не перевищував швидкість, могла бути 60 кілометрів, він до всіх сварився, чим повільніше їдеш, тим дальше будеш", - розповідає колега загиблого таксиста Марина Каблаш.

19-річному водію за вчинення смертельної ДТП вже оголосили підозру. Хлопцю загрожує до 12 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три особи, у тому числі дитина, та травми отримали сім осіб. Інцидент стався 24 серпня о 23:05 у селі Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав". Там зіткнулися два легкових автомобілі, після чого одне з них загорілося.

Автор: Юрій Годован