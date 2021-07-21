Подружжя готувалося до розлучення, однак чоловік передумав розлучатися й під час сварки втопив дружину в басейні.

У Кривому Розі 51-річний чоловік утопив свою 50-річну дружину в домашньому басейні, а потім убив себе ножем.

Інцидент стався на території будинку за адресою провулок Алексєєва, 33, розповів подробиці вбивства кримінальний блогер Олексій Таймурзін у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, подружжя готувалося до розлучення, однак чоловік передумав розлучатися й під час сварки втопив дружину в басейні. Також він опустив на воду букети квітів та ікону.

Після цього чоловік нібито скоїв самогубство, завдавши собі два ножових удари в ділянку серця.

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Як пише "Наше місто" із посиланням на джерела, обоє загиблих були безробітні, разом не жили й перебували на стадії розлучення. За словами сусідів, до розлучення чоловік часто бив дружину. Також видання зазначає, що чоловік нібито мав психічні розлади й неодноразово погрожував убити дружину.

Під час огляду тіл правоохоронці виявили, що жінка померла від механічної асфіксії водою, але ознак насильницької смерті, як пише "Наше місто" виявлено не було.

Нагадаємо, їхні тіла в басейні знайшов батько загиблої ще 19 липня. Трупи направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин смерті.

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Автор: Олександр Топчій