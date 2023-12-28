Вони встигли напасти на 16-річного хлопця.

Наслідуючи приклад російського серіалу, група юнаків готувалася вчинити серію злочинів у Києві.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Національної поліції Києва у Facebook, на початку грудня до правоохоронців звернувся місцевий житель із заявою про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

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"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів", - розповів він.

Далі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу - молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення, та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою.

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - заявив Трембіцький.

Так, викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу. Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Серіал "Слово пацана"

Як відомо, у Росії отримав велику популярність серіал "Слово пацана", який дивляться і в Україні. Український режисер Любомир Левицький закликав ігнорувати цей серіал. Перегляд російських серіалів українцями він назвав великою трагедією.

Міністерство культури та інформаційної політики прокоментувало популярність цього російського серіалу в Україні, наголосивши, що він містить ворожу пропаганду.

Нещодавно стало відомо, що суд у Москві заарештував актора цього серіалу Сергія Базанова, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена.

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