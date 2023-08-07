Хлопчик прийшов на пляж з родиною.

Одеські правоохоронці через загибель дитини на узбережжі під схилом, що обвалився, розпочали одразу два кримінальних провадження.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, встановлено, що сьогодні дитина разом зі своєю родиною прийшла на узбережжя, у селі Фонтанка-2, на відпочинок.

"Попередньо встановлено, що хлопчик зранку прийшов на пляж разом з мамою, старшим братом, тіткою та двоюрідною сестрою. Родина відпочивала на березі, коли стався зсув ґрунту. Десятирічний хлопчик отримав ушкодження, несумісні з життям", - розповіли у поліції.

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За фактом загибелі дитини на пляжі розпочато два кримінальні провадження. Зокрема, правоохоронці відкрили справи за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок з малолітньою дитиною") та ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

В той же час в поліції зазначають, що раніше ця родина у поле зору правоохоронців та соціальних служб не потрапляла. Наразі встановлюються повні обставини події. Про причини зсуву поки не повідомляється.

За словами місцевих жителів, трагедія сталася на "дикому пляжі" - там стався обвал берегового уступу та дитина загинула буквально на очах матері. Люди кажуть, що родина відпочивала поблизу вказаного вертикального уступу.

Трагедія в Одесі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня у передмісті Одеси стався зсув грунту, через що загинув 10-річний хлопчик. За даними поліції, трагедія мала місце на вулиці Набережній села Фонтанка-2. Дитина померла до приїзду швидкої допомоги та рятувальників. Як з’ясувалося, дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт та кинулися на допомогу, але було вже запізно.

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