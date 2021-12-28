Пожежа у Львові трапилася у житлі неблагополучної родини, дізналися журналісти.

Стала відома можлива причина пожежі у спальному районі Львова на першому поверсі одного з двоповерхових будинків, в результаті якої загинули три особи.

За попередніми відомостями, пожежа сталася через недбале поводження з вогнем, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами сусідів, родина, в житлі якої трапилася пожежа, була неблагополучна, – у квартирі за несплату вже давно відімкнули газопостачання та електрику.

"…У квартирі, де зайнялося, знайшли тіла трьох дорослих – матері з сином та ще одного загиблого. Хто це – ще встановлюють...", – зазначається в сюжеті.

Читайте такожНа Львівщині однорічна дитина згоріла живцем: ЗМІ дізнались причину (відео)Нагадаємо, 27 грудня ввечері рятувальники дізналися, що у Львові на вул. Сигнівка загорілася квартира, яка знаходиться у двоповерховому житловому будинку.

Житло було задимлене, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

У квартирі, де була пожежа, знайшли тіла жінки, 1953 року народження, її сина, 1974 р. н., та ще однієї особи.

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