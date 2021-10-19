Жінку засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.

На Рівненщині суд ухвалив вирок 35-річній матері, яка після пологів заморозила свою доньку.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Стороною обвинувачення у суді доведено, що у лютому жінка народила вдома дитину та самостійно перерізала їй пуповину. Пізніше обвинувачена загорнула немовля у рушник та пакет і поклала його до морозильної камери. Як запевняла жінка, дівчинка народилася передчасно та мертвою.

"Однак, за даними судово-медичної експертизи та в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37-му тижні вагітності. Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму", – йдеться у повідомленні.

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Дубровицький районний суд визнав жінку винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини після передчасних пологів та призначив покарання – три роки позбавлення волі, а на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.

Вирок законної сили ще не набрав.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області вчитель танців надсилав 10-річній дитині фото та відео, на якому було його оголене тіло, й був покараний – за рішенням Здолбунівського районного суду отримав умовний термін.

Автор: Світлана Макринська