Дитина всю ніч кричала та кликала маму, яка загинула в аварії.

П'ятирічний Назар, який втратив у страшній ДТП на Тернопільщині маму та тата, вже переніс одну операцію. Дитина досі не знає, що він сирота і постійно кличе маму.

Про це повідомляє ternopoliany.te.ua.

У лікарні Назара доглядає його тітка Марія Штепована. За її словами, загиблих Аллу та Володимира вже поховали, але малюкові поки нічого не говорили.

"Назарчик не знає, що батьків немає, він думає, що вони в іншій лікарні, адже під час аварії він весь час був у свідомості. Позавчора був дуже в емоційному стані - весь час кричав, що хоче до мами", – поділилася жінка.

Читайте такожМедики розповіли про стан дітей, яких учора у Харкові збив позашляховикМалюк серйозно постраждав в ДТП, у нього багато травм. Лікарі вже зробили йому одну операцію і зараз вирішують, чи потрібно буде ще одне хірургічне втручання.

"Запитує мене, "він мертвий", й тут же сам відповідає, що живий, але" тато і мама зникли", - розповіла тітка хлопчика.

Жінка планує усиновити п'ятирічного Назара та 16-річного сина Алли від першого шлюбу, бо він також залишився сиротою.

Смертельна ДТП на Тернопільщині: що відомо

Трагічне ДТП сталася 8 листопада близько 19:30 в селі Шибалин Бережанського району. П'яний водій Skoda Yeti вилетів на зустрічну смугу і протаранив з Daewoo Lanos, в якому їхала подружня пара - Володимир і Алла Подоляк - з дитиною.

За кермом Skoda Yeti перебував Руслан к. він є місцевим підприємцем і володіє магазином на ринку. Сам винуватець родом із села Козова Тернопільської області. У чоловіка троє дітей, при цьому молодшому немає і року.

Руслан на місці ДТП поводився дивно. Спочатку він комусь дзвонив, а після удав, що йому погано і ліг на асфальт. Правоохоронці встановили, що у винуватця в крові 1,3 проміле алкоголю. Суд вже взяв його під варту. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі

Автор: Анастасія Горбачова