43-річний ревнивець намагався стратити всю родину через те, що дружина поїхала за кордон.

У Київські області 43-річний чоловік смертельно поранив свою 16-річну доньку та намагався стратити і 12-річного сина.

"Прибувши на місце події, правоохоронці побачили на кухні бездиханне тіло 16-річної дівчинки та пораненого господаря будинку, відчули різкий запах газу. 43-річний чоловік практично не дихав, втім завдяки швидкій реакції поліцейських на критичну ситуацію, прийшов до тями. Працівники поліції обстежили будинок та знайшли 12-річного переляканого хлопчика, який ховався у підвальному приміщенні", - повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що провівши слідчо-оперативні заходи, поліцейські з’ясували, що на фоні ревнощів до дружини чоловік вирішив позбавити життя себе та дітей.

В поліції поінформували, що ввечері господар відкрив газові конфорки, зламав ручку вхідних дверей, аби унеможливити вихід неповнолітніх з будинку.

"Старша донька намагалась завадити трагедії та залишити будинок, але було вже запізно. Батько почав бити неповнолітню кулаками , а згодом наніс смертельне ножове поранення. Співробітники Обухівського управління поліції Київщини затримали підозрюваного та доправили до лікарні. Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства [ч.1 ст.115ККУ], повідомили фігуранту про підозру. Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - заявили в поліції.

Інші інциденти на Київщині

Як повідомляв УНІАН, у селі Мусійки Іванківської громади Київщини сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей. Внаслідок отруєння чадним газом загинула 7-річна донька.

В поліції зазначили, що ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі.

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