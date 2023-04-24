Чоловіка знайшли мертвим перехожі, дізналися журналісти.

В Одесі чоловік зарізав свою родичку та вистрибнув з 8-го поверху житлового будинку.

Як підтвердили УНІАН у правоохоронних органах, подія сталася 22 квітня в одній із житлових багатоповерхівок на проспекті Добровольського (Суворовський район міста). Пізно ввечері перехожі побачили біля будинку скривавленого мертвого чоловіка та зателефонували до поліції.

Пізніше прибулі на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий вистрибнув з 8-го поверху житлового будинку.

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"У квартирі на 8-му поверсі зі слідами насильницької смерті (ножові поранення) знайдено жінку, 1950 року народження. За попередніми даними, її вбив племінник, після чого вчинив самогубство", - повідомили у правоохоронних органах.

Остаточні висновки щодо події будуть зроблені після отримання результатів експертизи. Ведеться слідство за ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України. Встановлюються обставини події.

У соціальних мережах повідомляють, що трагедія сталася у будинку №134 на проспекті Добровольського. Літня жінка була вбита у ванній кімнаті.

Кримінальні новини Одеси - сьогодні це варто знати

19 квітня стало відомо, що в Одеській області чоловік зарізав переселенця з міста Бахмут Донецької області й використав килими та пральний порошок, щоб приховати сліди злочину.

За відомостями правоохоронців, злочин вчинив 27-річний житель Одеси. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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