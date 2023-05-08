У житловому будинку перебував батько та шестеро малолітніх дітей.

У Вишгородському районі Київської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинула 7-річна дівчинка.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей. Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька.

"Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі", зазначив Нєбитов і додав, що на місці працює поліція та ДСНС.

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Як додали у ДСНС, загинула дівчинка 2015 року народження. ЇЇ виніс з будинку вітчим, який також постраждав, отримавши опіки.

Пожежі в Україні

У ніч на 24 квітня через підпал виникла пожежа у приміщенні церкви УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області. У поліції Чернівецької області повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви затримали. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

А 7 квітня в Одесі під час руху спалахнув автобус із пасажирами. "На вулиці Миколаївська дорога під час руху загорівся рейсовий автобус", - йшлося у повідомленні Управління патрульної поліції в Одеській області. Зазначається, що свідками займання стали троє патрульних, які їхали позаду.

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