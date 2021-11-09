Підозрюваного розшукували п'ять днів, дізналися журналісти.

Правоохоронці затримали водія, який в Одесі 4 листопада на Opel смертельно травмував 15-річну дівчинку і втік з місця ДТП.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції Одеської області, зловмисника затримали сьогодні, 9 листопада.

"Минулого тижня підозрюваний збив хлопця та його сестру, коли вони пішохідним переходом перетинали проїжджу частину на Адміральському проспекті. Потім він зник, і його досі розшукували", – нагадали у главку.

Читайте такожВ Одесі пенсіонерка на легковику врізалася в маршрутку й загинулаНагадаємо, увечері 4 листопада в Одесі, на Адміральському проспекті, водій на Opel збив двох людей – 21-річного хлопця та 15-річну дівчинку, яка загинула на місці ДТП.

Хлопець дістав перелом ноги та був госпіталізований.

З місця дорожньо-транспортної пригоди підозрюваний втік.

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Автор: Лариса Козова