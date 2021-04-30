ДТП сталася вчора на вулиці Велика Арнаутська.

У середмісті Одеси у дворі житлового будинку водій під час руху заднім ходом збив на смерть пенсіонерку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора на вулиці Велика Арнаутська.

За попередніми даними, виїжджаючи з двору житлового будинку заднім ходом, 47-річний водій автомобіля Volkswagen збив 81-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

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Вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова