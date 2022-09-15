Аварія, імовірно, сталася о 00: 00 в ніч на 15 вересня.

У мережі з'явилися перші кадри з місця аварії за участю президента Володимира Зеленського.

На відзнятих очевидцями кадрах помітно скупчення машин поліцейських, пожежників і "швидкої допомоги" на одній зі столичних вулиць.

Аварія, імовірно, сталася о 00:00 в ніч на 15 вересня.

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Як зазначив раніше прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров, одна з машин кортежу, в якій перебував глава держави, зіткнулася в Києві з легковиком.

Водієві легкового автомобіля надали першу допомогу медики, котрі супроводжували Зеленського.

Самого президента теж оглянули на забої. Попередньо - без серйозних ушкоджень.

Як писав УНІАН, 14 вересня Зеленський відвідував українських бійців у звільненому Ізюмі Харківської області.

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