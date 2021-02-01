Чоловік силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував.

У Маріуполі 23-річний місцевий мешканець підозрюється у зґвалтуванні неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що у ніч з 30 на 31 січня 2021 року неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за легкі тілесні ушкодження, побої, мордування та напад на поліцейського. Чоловік силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував.

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Упродовж доби зловмисника затримали, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Мешканцю м. Маріуполя повідомлено про підозру у зґвалтуванні 14-річного підлітка (ч. 3 ст. 152 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння зазначеного кримінального правопорушення правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко