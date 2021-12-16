Рідні чоловіка вчасно помітили, що у труні був незнайома людина, та "обміняли" тіло.

В Енергодарі Запорізької області під час похорону родичі покійного виявили в труні іншого чоловіка. Як виявилося потім, у місцевому морзі просто переплутали небіжчиків.

Про це повідомляє місцеве видання en-news.com.ua.

Помилку працівників моргу помітили рідні покійника безпосередньо під час похорону. Син чоловіка догледів, що у труні лежить не його батько. Пізніше уся родина підтвердила, що це не їхній родич.

Читайте такожЗагублений у морзіПохорон перервали, а сім'я одразу ж звернулася до працівників моргу. Рідні розповіли, що спочатку керівництво установи відмовилося визнати помилку. Працівники моргу намагалися довести сім’ї покійного, що це їхній чоловік та батько. Зміни у зовнішності чоловіка вони аргументували тим, що він після перенесеного коронавірусу та реанімації змінився до невпізнанності.

Втім, з'ясувалося, що чоловік помер від іншої хвороби. Його тіло весь цей час перебувало у морзі. Працівники установи просто переплутали покійників.

Родичам віддали тіло. Через дві години похорон продовжили.

Як повідомляв УНІАН, в Індії оголошений мертвим чоловік раптово "ожив" у морзі. 45-річного електрика Шрікеша Кумара з індійського штату Уттар-Прадеш оголосили мертвим після ДТП. Однак чоловік несподівано почав дихати після ночі, проведеної у морзі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко