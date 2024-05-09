Жінка принесла радянську символіку попри те, що закон про заборону такої символіки діє в Україні вже понад 9 років.

У Києві пенсіонерка намагалася пройти до Парку слави, демонстративно одягнувшись у радянську військову форму із забороненою символікою тоталітарного радянського режиму.

Як повідомив кореспондент УНІАН з місця подій, жінка на ім’я Галина Савченко стверджувала, що вона представляє "Всеукраїнську спілку радянських офіцерів". Вона намагалася пройти до Парку Слави у військовій пілотці, на якій була добре помітною радянська символіка – червона зірка із серпом та молотом в ній.

Поліцейські, які чергували в парку, попросили жінку зняти радянську символіку, публічна демонстрація якої заборонена українським законодавством. Однак жінка ігнорувала законні вимоги поліцейських, наголошуючи, що її організація є легальною.

Зрештою поліцейським довелося скласти на жінку протокол про адміністративне правопорушення.

Варто зазначити, що у базі "Миротворця" є досьє на Галину Савченко. В ньому зазначено, що жінка народилася у 1949 або 1950 році (тобто не має жодного стосунку до ветеранів війни з нацизмом) і проживає у Києві. "Миротворець" стверджує, що жінка брала участь в "антидержавних акціях" та займалася "антиукраїнською пропагандою". Зокрема жінка закликала підконтрольних Росії бойовиків угруповання "ДНР" до "звільнення" усієї України.

Заборона радянської символіки в Україні

Як писав УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Серед іншого закон запровадив заборону на публічне використання символіки цих двох режимів.

Відповідно до закону за виготовлення, розповсюдження та демонстрацію радянської та нацистської символіки передбачено накладення штрафів, а в окремих випадках – навіть позбавлення волі на строк до п’яти років.

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