Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У Дрогобичі правоохоронці знайшли наркотики у стволі пістолета, який вилучили у місцевого мешканця.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Військовослужбовці Нацгвардії зупинили 39-річного чоловіка на вулиці, бо він поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з патрулем.

У нього знайшли пістолет та набої до нього. Окрім того, у стволі зброї був поліетиленовий пакунок з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі патрульні знайшли наркотики у людей, яких попросили бути свідками правопорушення.

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