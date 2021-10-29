Також поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

У Чернігові суд відправив під нічний домашній арешт двох патрульних поліцейських, які під час побиття молодиками своїх колег не надали їм допомогу, що надалі призвело до смерті одного й травмування іншого.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, сьогодні Деснянський районний суд Чернігова підтримав позицію прокурора і обрав для двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб. Їх підозрюють у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Поліцейських також відсторонено від виконання службових обов’язків.

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Читайте такожУбивство поліцейського в Чернігові: Артуру Єрохіну завдали понад 20 ударів у голову"Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані", - уточнили в обласній прокуратурі.

Адвокат підозрюваних патрульних поліцейських пояснив журналістам, чому вони залишили місце події. За його словами, за оцінкою патрульних, на поліцейському не було видимих ушкоджень і сторони конфлікту ніби не мали намірів його продовжувати.

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Вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, іншого госпіталізували. Обидва поліцейські перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також відкрито провадження за незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці затримали шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня Деснянський районний суд Чернігова призначив усім підозрюваним запобіжний захід – 2 місяці тримання в СІЗО.

Також відкрито провадження і проти поліцейських, які проявили бездіяльність та залишили своїх колег у загрозливій ситуації. Керівництво управління патрульної поліції в Чернігівській області відсторонено від виконання своїх обов'язків.

Автор: Ірина Синельник