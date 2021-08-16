Серед версій смерті Павлова – вбивство, самогубство, також необережне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого учора, 15 серпня, виявили застреленим у власному будинку.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

"Сьогодні ми розглядаємо три версії: це вбивство, самогубство, також необережне поводження зі зброєю", - сказав він.

Щадило додав, що поліцейські провели детальний огляд місця події та аналіз камер відеоспостереження.

Коментувати відео, яке з'явилася в Інтернеті, правоохоронці відмовились. Кажуть, що не знають, як воно з’явилося в мережі, але будуть його вивчати.

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Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Світлана Макринська