В Україні він опинився в травні, проте вже під новим ім'ям. До цього його розшукували правоохоронці, але безрезультатно.

Стали відомі нові подробиці про грузина Роберта Расояна (Кіпшідзе), напередодні застреленого в Дніпровському районі Києва.

Як пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела, чоловік раніше був у полі зору українських правоохоронців. Вперше це сталося в 2019 році через місяць по прибуттю в Україну. Під час відпочинку в київському ресторані з вірменом Тенгізом Худояном і німцем Даніелем Рейнхардом вони влаштували бійку. Тоді вони поранили ресторанними ножами двох інших відвідувачів закладу. Расояна суд відправив під домашній арешт, двох інших фігурантів - звільнив під особисте зобов'язання. 17 вересня того ж року Расояна з невідомих причин оголосили в розшук, як і двох його "колег". З часом Расояна і Худояна з розшуку зняли, проте вже у 2020 році перший став підозрюваним в скоєнні іншого злочину. Деякий час його навіть шукали.

У травні цього року Расоян знову прибув до Києва, але вже під прізвищем Кіпшідзе. Оселився він у багатоповерхівці на вулиці Новаторів, біля якої згодом його вбили. У пораненому стані його виявив водій, що проїжджав повз. Той викликав правоохоронців і медиків, але Расояна-Кіпшідзе врятувати не встигли.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня близько 11:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили й вистрілили в перехожого. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулуба, ймовірно, вогнепальними.

Автор: Юрій Годован