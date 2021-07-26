Ще один підліток перебуває в лікарні з переломом.

Смертельна аварія сталася 25 липня в Вінницькій області. Автомобіль Mercedes на швидкості протаранив вантажівку, в результаті чого загинули батько і син.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницькій області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася близько 17:00 біля села Зятківці Гайсинського району. За кермом легковика перебував 45-річний житель Києва. Чоловік намагався обігнати інше авто, але не вибрав безпечну дистанцію і швидкість.

Внаслідок аварії водій легковика та його 15-річний син померли від отриманих травм на місці ДТП. При цьому ще один пасажир -17-річний хлопець, отримав перелом гомілки. Потерпілого доставили в лікарню.

На фото видно, що легковик повністю розбитий. У машини немає лобового скла і даху.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Полтавській області поблизу села Приходьки Пирятинського району сталася аварія за участю легковика і вантажівки, в результаті якої загинули чотири людини.

Автор: Анастасія Горбачова