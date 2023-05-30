Ймовірним зловмисником є 22-річний чоловік.

На Хмельниччині поліцейські встановили особу чоловіка, який у селищі Антоніни прив’язав корову до трактора і тягнув її ґрунтовою дорогою. Також, за даними зоозахисників, тварина була зґвалтована.

За повідомленням поліції Хмельницької області, ймовірним зловмисником є 22-річний житель сусіднього села.

За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито провадження. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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Як розповіла Українській правді власниця корови, постраждала тварина – вагітна і за півтора місяці має телитися. У неї "перегоріло" молоко, однак дитинча вона поки що не втратила. Усі потрібні медичні процедури їй надаються.

За словами жінки, вчора підозрюваного чоловіка затримали та допитали.

"Каже, що коли він у стані алкогольного сп’яніння, йому хочеться таке робити з тваринами. Він себе стримати не може, робить це вже не вперше у своєму селі – не в тому населеному пункті, де ми проживаємо", – зазначила власниця тварини.

Що відомо про інцидент зі знущанням з корови на Хмельниччині

Учора, 29 травня, зоозахисна організація UAnimals повідомила про жорстоке поводження з твариною на Хмельниччині. Зазначалось, що у селищі Антоніни невідомі тягнули по дорозі прив'язану до трактора корову. Тварина з численними травмами, вибитими зубами лежала посеред поля та не могла підвестися. Корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована.

Через жорстоке поводження з твариною зоозахисники звернулися до поліції, власники корови теж подали заяву від свого імені.

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