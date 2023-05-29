У корови численні травми, а також вибиті зуби. Тепер вона не може їсти.

У Хмельницькій області нелюди тягнули прив'язану до трактора корову та ґвалтували її.

Як повідомляє рух UAnimals, інцидент стався у селищі Антоніни. У місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися - мовляв, може, хтось її розшукує. Коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми.

"Хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати", - написав син власниці корови.

Невдовзі у полі знайшли і покинутий трактор. Корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована. Крім того, у тварини вибиті зуби, вона не може їсти.

Рух UAnimals сконтактував зі власниками корови та пообіцяв оплатити її лікування. Крім того, про факт звірячого поводження з твариною зоозахисники звернулися у поліцію, а власники корови теж подали заяву від свого імені.

Жорстоке поводження з тваринами: як в Україні карають винних

Зміни до закону, що регулює поводження з тваринами, набули чинності у листопаді 2021 року. Вони передбачають посилення контролю за поводженням з тваринами.

Знущання з тварин загрожує штрафом від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Повторні дії стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка протягом року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення — накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень або адмінарешт до 15 діб.

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