ВР затвердила пам’ятники культури, що не підлягають приватизації

Харків. 23 вересня. УНІАН. Верховна Рада України затвердила перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації” проголосували 359 народних депутатів з 439 зареєстрованих в сесійній залі.

До відповідного переліку входять 2464 пам’яток.

Законом також передбачено, що пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані.

Законом передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини».

До переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, увійшли такі об’єкти в Харківській області:

Харківська міська рада

Особняк початок ХХ сторіччя м. Харків, вул. Артема, 47

Семінарія, у якій навчався П.Грабовський та у якій розміщувалася школа Червоних старшин імені Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 1851 рік м. Харків, вул. В. Володарського, 46

Особняк 1899 рік м. Харків, вул. К. Маркса, 17

Особняк з огорожею початок ХХ сторіччя м. Харків, вул. Пушкінська, 62

Будівля недільної школи Х.Алчевської 1896 рік м. Харків, вул. Раднаркомівська, 9

Особняк 1922–1928 роки м. Харків, вул. Раднаркомівська, 11

Будівля клубу комерційний та оперний театр 1829, 1885,1932 роки м. Харків, вул. Римарська, 21

Будівля ломбарду 1908 рік м. Харків, вул. Університетська, 5 Балаклійський район

Петрівська фортеця Української лінії 1731–1742 роки с. Петрівське Барвінківський район

Тамбовська фортеця Української лінії 1731 рік с. Секретарівка Великобурлуцький район

Будинок, у якому жив Г. Сковорода XVIII сторіччя смт Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 4

Церква Іоанна Предтечі 1907–1913 роки с. Гнилиця

Здвиженська церква 1808 рік —“—

Земське училище 1912 рік с. Шипувате

Будівля Церковно-парафіяльної школи 1910 рік —“— Зачепилівський район

Федорівська фортеця Української лінії 1731 рік с. Залінійне Козловська фортеця

Української лінії 1731–1742 роки с. Скалонівка Ізюмський район

Народний будинок 1910 рік м. Ізюм,вул. Старопоштова, 39

Будівля гімназії 1870 рік м. Ізюм, вул. М.Фрунзе, 34

Залишки Ізюмської фортеці 1681 рік м. Ізюм, гора Крем’янець Красноградський район

Особняк Р.Шиндлера 1914 рік м. Красноград, вул. Жовтнева, 55

Присутні місця початок ХIХ сторіччя м. Красноград, вул. Жовтнева, 56

Громадський будинок початок ХХ сторіччя м. Красноград, вул. Леніна, 65

Будівля банку кінець ХIХ–ХХ сторіччя м. Красноград, вул. Леніна, 69

Будівля земської управи 1913 рік м. Красноград, вул. Леніна, 94

“Шляховий палац” середина XVIII сторіччя м. Красноград, вул. Полтавська, 76

Бельовська фортеця Української оборонної лінії 1931–1942 роки м. Красноград

Покровська церква перша половина ХIХ сторіччя с. Берестовенька

Іванівська фортеця Української оборонної лінії 1731–1742 роки с-ще Жовтневе Краснокутський район

Архангело-Михайлівська церква 1880 рік смт Краснокутськ, вул. Леніна, 130

Каразинський дендрологічний парк кінець XVIII–початок XIX сторіччя смт Краснокутськ, вул. Е.Тельмана Заміська садиба “Наталіївка”: кінець XVIII–початок ХХ сторіччя смт

Краснокутськ, с-ще Володимирівка

Спаська церква 1911–1913 роки —“—

парк 80-ті роки ХIХ сторіччя —“—

водонапірна башта кінець ХIХ–початок ХХ сторіччя —“—

флігель —“— —“—

в’їзні ворота початок ХХ сторіччя смт Краснокутськ, с-ще Володимирівка

західні ворота —“— —“—

Комплекс лікарні для робітників Володимирської економії: 1892 рік с. Мурафа

корпус головний —“— —“—

корпус службовий —“— —“—

корпус службовий —“— —“—

башта водонапірна —“— —“—

Покровська церква 1808–1809 роки с. Пархомівка Лозівський район

Слобідська фортеця Української оборонної лінії 1731–1742 роки с. Павлівка Друга Первомайський район

Єфремівська фортеця 1731–1742 роки с. Єфремівка

Михайлівська фортеця Української оборонної лінії —“— с. Михайлівка Печенізький район

Будинок колишнього Ново-Бєлгородського каторжного централу початок XIX сторіччя смт Печеніги, вул. Леніна Харківський район

Будинок, у якому жив Г.Сковорода 70-ті роки XVIII сторіччя смт Бабаї, пл. К. Маркса Чугуївський район

Будинок, у якому жив І.Рєпін 1876–1877 роки м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 8