Президент проти продажу «Турбоатома»
Своїм Указом Ющенко припинив дію розпорядження Кабміну про внесення ВАТ «Турбоатом» до переліку об’єктів, які підлягають приватизації 2009 року…
Харків. 22 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 1178/2008 припинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 3 грудня №1517-р, яким був включений у список об`єктів, що підлягають приватизації в 2009 році, ряд підприємств.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента.
Зокрема, Указом забороняється продаж у 2009 році державних пакетів акцій ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго», ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування», ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського», ВАТ Феодосійська суднобудівна компанія «Море», ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад», а також відміняється підготовка до продажу в 2009 році Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), Херсонського державного заводу «Паллада».
Згіідно з текстом Указу, " Турбоатом" є розробником і виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій, "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування" забезпечує, зокрема, випуск науково-технічної продукції в галузі насособудування для атомної і теплової енергетики.
“Продаж даних об`єктів ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, створить загрозу економічної безпеки держави”, - йдеться в Указі.
Як наголошується в Указі, пакети акцій «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго» і «Центренерго», що підлягають до продажу в 2009 році, відповідно до пункту «г» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» і Закону України «Про електроенергетику» належать до об`єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема, є майном, яке забезпечує цілісність об`єднаної енергетичної системи України, і відповідно до постанови Кабміну №1734 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
В Указі також наголошується, що в будівництві КГЗКОР брали участь Румунія, Республіка Болгарія, Словацька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, з якими Україна на даний час не має узгодженої позиції щодо подальшого розпорядження майном цього підприємства. «Ухвалення в односторонньому порядку рішення про приватизацію КГЗКОР є підставою для пред`явлення названими державами претензії щодо порушення Україною взятих зобов`язань, що, у свою чергу, приведе до погіршення інвестиційного клімату України, що є також загрозою економічній безпеці держави», - йдеться в Указі.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 3 грудня №1517-р включив до переліку підприємств, акції яких підлягають продажу в 2009 році, Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд, «Турбоатом», ряд генеруючих компаній - "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Центренерго", інші об`єкти.