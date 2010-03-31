Скільки заробив Кличко за бій з Чемберсом

Харків. 31 березня. УНІАН. Чемпіон світу за версією IBF/IBO і WBO Володимир КЛИЧКО отримав за бій з американцем Едді ЧЕМБЕРСОМ 6 мільйонів євро. Ця сума не включає прибутку від реклами, повідомляє Kharkiv EURO.

До цієї суми увійшов гонорар від німецької телекомпанії RTL - приблизно 3 мільйони євро, гонорари від інших телекомпаній - близько 1 мільйон євро, виручка від продажу квитків - приблизно 2 мільйони євро.

Натомість, Е.ЧЕМБЕРС, який дістав струс мозку після нокауту В.КЛИЧКА, отримав 740 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, бій КЛИЧКО - ЧЕМБЕРС відбувся в Дюссельдорфі (Німеччина) 21 березня на стадіоні Espirit Arena, розрахованому на 51 тисячу глядачів.

Трансляція поєдинку зібрала рекордну кількість глядачів у цьому році на RTL - 12,34 мільйонів людей.