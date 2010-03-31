БЮТ хоче зробити із Семиноженком те, що не вийшло з Табачником

Харків. 31 березня. УНІАН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення віце-прем`єр-міністра України, харків’янина Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ на розгляд ВР внесла народний депутат від БЮТ Олена БОДНАР.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Верховна рада України не підтримала проект постанови «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА»: за це рішення проголосували 202 з 424 народних депутатів.