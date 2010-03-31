Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88 грн.

Харків. 31 березня. УНІАН. На 31 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8638 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,57 грн. (10,58 грн.), Базис - 7,86 (7,93), 10,59 (10,7), Реал-банк - 7,88 (7,93), 10,55 (10,68) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 31 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 792.5000 (на 30 березня - 793.0000) 100 EUR - 1068.4485 (на 30 березня - 1067.5768) 10 RUR -2.6989 (на 30 березня - 2.6746).

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