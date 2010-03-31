В Росії теракт: загинули 7 людей

Харків. 31 березня. УНІАН. У місті Кизляр, Республіка Дагестан (Росія) скоєно теракт, у результаті якого загинули, щонайменше, сім людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Слідчому комітеті при прокуратурі РФ, сьогодні приблизно о 8.40 в Кизлярі при виїзді автомобіля з міського відділу внутрішніх справ, спрацював вибуховий пристрій. За попередніми даними, в машині перебували двоє співробітників органів внутрішніх справ. У результаті вибуху вони загинули, а також дістали поранення місцеві жителі. Кількість жертв встановлюється.

«Приблизно через 20 хвилин на місце події, де працювала слідчий-оперативна група, увірвався смертник, який був одягнений у міліційний кітель, і привів у дію вибуховий пристрій, що був при ньому. В результаті, за попередніми даними, загинули п’ятеро співробітників міліції, зокрема начальник Кизлярського відділу внутрішніх справ», - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці вибухів працює слідча група слідчого управління Слідчого комітету з Республіки Дагестан. Крім того, для надання практичної допомоги до Дагестану виїхали слідчі й криміналісти центрального апарату Слідчого комітету. Проводяться первинні слідчі дії, встановлюються обставини події, тип і потужність вибухових пристроїв.