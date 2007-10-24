На Харківщині сонячно

В середу у південній частині України, у західних, Вінницькій, Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, часом дощ, у Карпатах місцями сильний дощ з мокрим снігом, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень на Черкащині та Кіровоградщині подекуди невеликий дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні та сході пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 15-20°, у Криму до 22°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

25-26 жовтня - хмарно з проясненнями. У південній частині часом дощі. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°. На решті території невеликі дощі (у Карпатах вночі з мокрим снігом); вночі 25 жовтня у східних, вдень 26 жовтня в західних та північних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла. Вітер в Україні південно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

27-28 жовтня - без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Лівобережжя та в Криму 27 жовтня місцями невеликий дощ. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

25-26 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ (вночі 25 жовтня та вдень 26 жовтня без істотних опадів). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

27-28 жовтня - без опадів. Температура істотно не зміниться.