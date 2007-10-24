Ізраїль визнає Голодомор в Україні як акт геноциду

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Президент Єврейського Фонду України, кандидат у депутати Верховної ради України від блоку БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Ізраїль підтримає визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

Про це сказав О.ФЕЛЬДМАН сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН свій виступ на засіданні Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років, яке у вівторок провів у Харкові Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, у цьому питанні вже проведена належна підготовча робота у самому Ізраїлі, в тому числі лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, були зустрічі «з великим представництвом Кнесету». «Мені дуже хочеться, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - щоб візит Віктора ЮЩЕНКА в Ізраїль поставив останню політичну крапку».

«А те, що ізраїльтяни хочуть підтримати Україну як країну, котра пережила геноцид, це однозначно, оскільки немає жодної людини, я не зустрічав в Ізраїлі людей, які б були проти. Тобто Кнесет практично «за», і тепер останню крапку має поставити глава держави, і, я думаю, це станеться», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому він звернув увагу на проблему, яка, на його думку, випливає з відсутності знань, «перегину у радянському менталітеті, який був у нас 75 років» - що спостерігається серед колишніх співгромадян – вихідців з колишнього СРСР, котрі нині живуть в Ізраїлі. «Є проблема розуміння, що Голодомор провів режим, радянський режим на чолі зі Сталіним, і ніякого відношення до Голодомору не мають народи: ні татари, ні євреї, ні росіяни, ні самі українці. Тому що в органах «НКВД», який і створив цю проблему для України, працювали росіяни, українці, татари, євреї, етнічні німці тощо».

Тобто, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - у Ізраїля є питання, мабуть, тільки це. Тому, якщо буде там Президент (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) найближчим часом, він буде виступати у Кнесеті і зніме цю останню проблему».

На прес-конференції О.ФЕЛЬДМАН розповів про плани і проекти, які проробляє і здійснює Міжнародний фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА з метою зміцнення дружби і співробітництва між Україною та Ізраїлем. Зокрема, він повідомив про створення в Єрусалимі парку України, а в Харкові – Храму трьох релігій.