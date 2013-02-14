Візз Ейр-Україна збільшить кількість аеропортів вильоту за рахунок рейсів з Харкова

Харків. 14 лютого. УНІАН. Авіаперевізник «Візз Ейр Україна» – перша українська лоукост-авіакомпанія має намір здійснювати рейси з міжнародних аеропортів Харкова і Донецька, збільшивши тим самим кількість аеропортів вильоту до 5, включаючи Київ, Сімферополь і Львів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, пунктом призначення нових рейсів стане грузинське місто Кутаїсі. Рейси Донецьк - Кутаїсі і Харків - Кутаїсі будуть відкриті, як передбачається, 23 квітня і 1 липня відповідно. Частота вильотів - 13 на тиждень. Квитки на нові напрями вже доступні на сайті за ціною від 341 грн.

На думку генерального директора авіакомпанії Акоша Буша, відкриття нових напрямків з Донецька і Харкова, а також можливість літати з 5 міжнародних аеропортів України удвічі збільшить операційні можливості компанії, піднімаючи розмір загальних інвестицій в український ринок до $400 млн.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, яка ліцензується Державною авіаційною службою України. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 2 літаки Airbus A320. Авіакомпанія планує перевезти близько 1,3 мільйона пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320 у 2013 році.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА