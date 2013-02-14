Wizz Air хочет заменить на 18 маршрутах обанкротившийся «Аэросвит»

Харьков. 14 февраля. УНИАН. Лоукостная авиакомпания «Wizz Air Украина» подала заявку на выполнение рейсов по 18 маршрутам компании «Аэросвит», которая находится в стадии банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил генеральный директор «Wizz Air Украина» Акош Буш.

«После того как авиакомпания «Аэросвит» перестала выполнять полеты, в этот момент Wizz Air обратилась с заявкой на выполнение маршрутов по 18 направлениям. Мы в установленном порядке сделали запросы на разрешение выполнения рейсов по данным маршрутам. Как только у нас будет определенный ответ от авиационных властей Украины, мы готовы будем анонсировать дальнейшее увеличение», - сказал А.Буш.

Он отметил, что речь идет, в частности, о рейсах на Осло, Прагу, Вильнюс, Москву, Санкт-Петербург, Софию, Минск, Кишинев, Баку, Ереван, Дубаи, Стамбул и др.

«Мы на самом деле заинтересованы в этом рынке. Мы убеждены, что у вас есть потенциал для дальнейшего роста», - сказал он.

А.Буш отметил, что если все рейсы компании «Аэросвит» будут переданы компании Международные авиалинии Украины, на украинском рынке создаться монополия, что повлечет увеличение стоимости авиабилетов.

«Очень важно не то, кто получит разрешение на выполнение рейсов. Есть слухи, что все рейсы будут переданы авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Таким образом, на рынке создаться монополия, а все остальные перевозчики в принципе не могут развиваться без разрешения. Если у нас на рынке создается монополия, то будет более высокая стоимость на перелеты и меньшее количество путешествующих пассажиров», - сказал А.Буш.

В то же время он выразил надежду, что лицензионная комиссия при госавиаслужбе даст разрешение компании «Wizz Air Украина» выполнять рейсы компании «Аэросвит».

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс пассажиров и на данный момент эксплуатирует 2 самолета Airbus A320. В 2013 году «Визз Эйр Украина» планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах. Команда из 1,5 тыс. профессионалов обеспечивает высочайшее качество услуг по конкурентно низким ценам, благодаря чему более 13,5 млн. пассажиров в 2013 году смогут воспользоваться услугами Wizz Air.

Фото Владимира КРАВЧЕНКО