Музичний фестиваль Atlas Weekend, який мав відбутися на столичному ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року, перенесли на 2022 рік.
Читайте такожУ США вже втретє скасували найбільший у світі музичний фестиваль
Про це організатори повідомили на сторінці фестивалю в Instagram.
"Вже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну, у зв’язку із пандемією COVID-19 та різними карантинними обмеженнями у кожній із країн світу. Тому ми вимушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend, у тому форматі та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік", - йдеться узаяві організаторів фестивалю.
Водночас організатори анонсували проведення альтернативного фестивалю у 2021 році, який відбудеться на ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року, з додаванням додаткового безкоштовноого дня у понеділок, 10 липня.
"Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо перемовини із українськими та СНД артистами, плануємо територію та квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог", - йдеться у заяві.
При цьому, за словами організаторів, всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Також обіцяють запропонувати можливість обміняти ці квитки на фестиваль цього року, з урахуванням скасування виступів іноземних артистів, або ж повернути кошти.
Подробиці нового формату та умови обміну квитків обіцяють оголосити найближчим часом.
Довідка УНІАН. Atlas Weekend - один з найбільших музичних фестивалів східної Європи, заснований в 2015 році. Проходить щорічно в Києві в першій половині липня на ВДНГ. У 2020 році фестиваль був скасований через пандемію коронавірусу. Серед хедлайнерів значилися Twenty One Pilots, ASAP Rocky і Placebo. Їхня участь також анонсувалася на фестивалі 2021 року.
Інші новини за темою
- Стала відома дата проведення Одеського міжнародного кінофестивалю
- Каннський кінофестиваль перенесли на літо
- План B: стало відомо, в якому форматі пройде Євробачення 2021
- Названо зіркових ведучих церемонії "Оскар"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram