Водночас організатори анонсували проведення альтернативного "місцевого" фестивалю у 2021 році.

Музичний фестиваль Atlas Weekend, який мав відбутися на столичному ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року, перенесли на 2022 рік.

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Про це організатори повідомили на сторінці фестивалю в Instagram.

"Вже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну, у зв’язку із пандемією COVID-19 та різними карантинними обмеженнями у кожній із країн світу. Тому ми вимушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend, у тому форматі та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік", - йдеться узаяві організаторів фестивалю.

Водночас організатори анонсували проведення альтернативного фестивалю у 2021 році, який відбудеться на ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року, з додаванням додаткового безкоштовноого дня у понеділок, 10 липня.

"Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо перемовини із українськими та СНД артистами, плануємо територію та квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог", - йдеться у заяві.

При цьому, за словами організаторів, всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Також обіцяють запропонувати можливість обміняти ці квитки на фестиваль цього року, з урахуванням скасування виступів іноземних артистів, або ж повернути кошти.

Подробиці нового формату та умови обміну квитків обіцяють оголосити найближчим часом.

Довідка УНІАН. Atlas Weekend - один з найбільших музичних фестивалів східної Європи, заснований в 2015 році. Проходить щорічно в Києві в першій половині липня на ВДНГ. У 2020 році фестиваль був скасований через пандемію коронавірусу. Серед хедлайнерів значилися Twenty One Pilots, ASAP Rocky і Placebo. Їхня участь також анонсувалася на фестивалі 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко