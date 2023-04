Вокаліст групи в черговий раз висловив свою підтримку країні.

Вокаліст легендарної німецької рок-групи Scorpions Клаус Майне заявив, що хоче приїхати з "концертом миру" до Києва після закінчення війни.

Відповідаючи на питання, чи боїться він ядерної війни, Майне сказав, що всі бояться ескалації, однак це не повинно підштовхувати світ до ослаблення підтримки України. "Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз", - сказав співак в інтерв'ю dpa.

Майне заявив, що в осяжному майбутньому група не планує давати концерти в Росії. "Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві", - додав він,.

Також він нагадав, що вони змінили текст відомої пісні "Winds of Change", замінивши фразу "I follow the Moskva down to Gorky Park" на "Now listen to my heart, it says Ukrainia".

"Після початку цієї невиправданої війни ми запитали себе, чи можемо ми ще зіграти цю пісню. Тепер він показує нашу солідарність з Україною, а не романтизує Росію, як раніше", - пояснив він.

Як Scorpions підтримують Україну

Як відомо, музиканти з початку повномасштабної війни висловлюють підтримку нашій країні. У липні вони підняли синьо-жовтий прапор під час виконання пісні "Winds Of Change" на концерті в Ізраїлі.

Клаус Майне в недавньому інтерв'ю розповів, що в 2012 році українці дуже підтримали його після смерті матері. Співак сказав, що цей концерт назавжди поєднав його з Україною.

Також він закликав росіян визнати, що вони відповідальні за те, що їхня країна напала на Украну.

